Москва, , 23:51 — REGNUM

Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Этот циклон создал своеобразную «стенку», вдоль которой с юга или с севера перемещаются воздушные массы, несущие холод или тепло.

По этой причине, пояснил учёный в интервью «Российской газете», не менее восьми-девяти суток на европейскую территорию России будут поступать более холодные, чем мы привыкли, воздушные массы с северо-восточного направления, с арктических широт моря Лаптевых, с Карского моря и с Новой Земли.

При этом Роман Вильфанд отметил, что воздушные массы перемещаются тоже аномально — по оси север-юг, и предсказать, в каком из этих направлений они будут двигаться в следующий период, очень тяжело.

Если при этом европейской части России приходится переносить непривычный для лета северный холод, то в Красноярский край и Якутию «пришло устойчивое тепло», — сказал Роман Вильфанд.

Аномальные погодные условия этого лета связаны с глобальными климатическими процессами, аналогов которых в истории наблюдений нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Сибирь страдает от дождя и жары: ждать ли в выходные улучшения погоды?