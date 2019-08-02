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К изучению редкого вида птиц — журавля-красавки — приступили орнитологи из Института проблем экологии и эволюции РАН в Хакасии, сообщает 2 августа пресс-служба компании «РусГидро».

Журавль-красавка как объект изучения выбран не случайно — в Хакасии находятся места гнездования и проходят пути миграции этого редкого вида птиц. Красавка — самый маленький вид журавлей. Орнитологи насчитывают всего шесть его популяций, численность птиц постоянно снижается, в Турции они находятся на грани исчезновения, на Балканах исчезли около ста лет назад.

Работа проводится в рамках благотворительной программы «РусГидро» совместно со специалистами Хакасского заповедника.

Полученные в ходе исследований в Хакасии данные послужат основой для разработки стратегии охраны генофонда красавки в целом, в том числе региональной стратегии и плана действий в Хакасии. Анализ результатов наблюдений за птицами, проводимый Институтом проблем экологии и эволюции РАН, позволит выявить пути миграций, места остановок и предмиграционные скопления птиц.

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