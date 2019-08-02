Тюмень, , 13:19 — REGNUM

Полную линейку программных средств для моделирования разработки месторождений планируют разработать учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Федерального научного центра НИИ системных исследований РАН в рамках развития Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что работа будет проводиться на основе трёхстороннего широкоформатного соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного сторонами с правительством Тюменской области.

Достигнутые сторонами договоренности отличаются большой степенью проработки по фронтирным направления НОЦ и сконцентрированы вокруг трех основных тем: широкого круга пилотных проектов интенсификации добычи нефти и газа, развития образовательного направления ТюмГУ «Мехатроника и робототехника» и вертикального обновления всей системы подготовки кадров для цифровой экономики от уровня школьных педагогов информатики до создания совместного диссертационного совета по перспективным направлениям цифровизации.

В рамках перечисленных направлений учёные также планируют разработать новые курсов по «Микропроцессорной технике» и «Системам реального времени» на базе операционной системы реального времени НИИСИ. Целый комплекс мероприятий будет реализован по развитию цифровой культуры среди детей и молодежи, по обучению и переобучению учителей информатики, по привлечению исследователей мирового уровня НИИСИ в состав действующего в ТюмГУ диссертационного совета «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

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