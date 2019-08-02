Сантьяго, 2 августа 2019, 13:04 — REGNUM
Изготовлено второе зеркало Гигантского Магелланова телескопа. Об этом сообщается на сайте проекта.
Отмечается, что отливка второго зеркала для телескопа была в 2012 году. После этого были проведены стадии медленного охлаждения, очистки и полировки задней поверхности, а также работы над созданием передней поверхности.
Специалисты изучили и одобрили окончательную форму зеркала только в июне 2019 года. Размер неровностей не превышает 25 нанометров.
В июле зеркало было доставлено во временное хранилище, где уже хранится первое зеркало. Предполагается, что ввод телескопа в эксплуатацию начнется в 2027 году в Чили.
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