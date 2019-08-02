Кемерово, , 13:02 — REGNUM

Исследованием костей динозавров, которые были обнаружены в ходе раскопок в окрестностях кузбасской деревни Шестаково займётся заведующий лабораторией териологии Зоологического института Российской Академии наук Санкт-Петербурга Александр Аверьянов. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области, он приедет в регион 5 августа.

На пресс-конференции с его участием будут обсуждаться вопросы применения компьютерной микротомографии для изучения палеонтологических образцов и создания трехмерной визуальной реконструкции скелета пситтакозавра сибирского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в окрестностях деревни Шестаково кемеровские палеонтологи нашли фрагменты скелета пситтакозавра, кости хвостового отдела позвоночника зауропода, зуб хищного динозавра, когтевая фаланга пситтакозавра и изолированные фрагменты мелких костей.

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