Лос-Анджелес, США, , 12:56 — REGNUM

В мире осталось меньше 19 особей калифорнийских морских свиней. Об этом сообщается в Royal Society Open Science.

Учёные провели исследование численности животных. Они размещали акустические детекторы в 46 точках Калифорнийского залива, а также оценивали численность животных по фотографиям.

С начала мониторинга, который впервые был проведён в 2011 году, акустическая активность морских свиней снизилась на 99%. Отмечается, что в основном животные гибнут в сетях, которые нелегально ставят рыбаки.

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