Томск, , 09:53 — REGNUM

Сотрудники Биологического института Томского государственного университета (БИ ТГУ), изучая очаг описторхоза, расположенный в бассейне Средней Оби, выявили вид рыбы со стопроцентной поражённостью описторхозом. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в пресс-службе вуза.

Биологи обследовали пять промысловых видов рыбы (леща, язя, плотву, ельца и карася) в рамках проекта, поддержанного Научным фондом ТГУ им. Д. И. Менделеева.

По словам завкафедрой зоологии беспозвоночных животных БИ ТГУ Анастасии Симаковой, исследование рыб начали из-за того, что у жителей Томской области фиксируется очень высокая заболеваемость описторхозом.

«Единственный путь заражения — рыба, которая традиционно входит в рацион питания сибиряков», — объяснила Симакова.

Она подчеркнула, что среди исследованных особей свободными от инвазии оказались караси, пескари и верховка.

Всего исследовано 1300 особей, выловленных в Томи, Чулыме, Басандайке и Оби. Анализ показал, что обитающий в реках Томской области язь заражён описторхозом на сто процентов, елец — на 80−90%. Другие рыбы заражены меньше.

«Отметим, ещё не так давно считалось, что лещ, живущий в Обь-Иртышском бассейне, не поражен описторхозом, но недавние исследования биологов ТГУ опровергли это убеждение», — говорится в сообщении БИ ТГУ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области в апреле 2019 года проинформировали, что на Урале находится очаг описторхоза. Уточнялось, что это заболевание распространено в ХМАО, ЯНАО, Тюменской, Курганской и Свердловской областях.

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