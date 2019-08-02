Горно-Алтайск, , 05:42 — REGNUM

Самая древняя погребальная конструкция на территории России — Пазырыкская гробница передана в Национальный музей имени Анохина. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Бревенчатый сруб гробницы вождей скифской эпохи V—III веков до н.э. был раскопан в долине Пазырык в Улаганском районе Алтая ещё в 1949 году. Внутренний сруб тогда был увезён в Государственный Эрмитаж, тогда как наружный сруб остался на месте в кургане.

«Эту срубную камеру из лиственных бревен извлекли только в этом году, спустя 70 лет после раскопок, в ходе совместной экспедиции Эрмитажа и Горно-Алтайского государственного университета», — сообщили в пресс-службе.

Добавим, что исследование Пятого Пазырыкского кургана ведутся с 2017 года совместными силами Горно-Алтайского университета и природного парка «Ак Чолушпа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Монголии, рядом с российским Алтаем были обнаружены наскальные рисунки — десятки тысяч петроглифов, возраст которых может превышать десять тысяч лет.

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