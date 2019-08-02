Горно-Алтайск, 2 августа 2019, 05:42 — REGNUM
Самая древняя погребальная конструкция на территории России — Пазырыкская гробница передана в Национальный музей имени Анохина. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай.
Бревенчатый сруб гробницы вождей скифской эпохи
«Эту срубную камеру из лиственных бревен извлекли только в этом году, спустя 70 лет после раскопок, в ходе совместной экспедиции Эрмитажа и Горно-Алтайского государственного университета», — сообщили в пресс-службе.
Добавим, что исследование Пятого Пазырыкского кургана ведутся с 2017 года совместными силами Горно-Алтайского университета и природного парка «Ак Чолушпа».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Монголии, рядом с российским Алтаем были обнаружены наскальные рисунки — десятки тысяч петроглифов, возраст которых может превышать десять тысяч лет.
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