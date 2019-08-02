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Южнокорейские специалисты выяснили, что риск летального исхода от сердечной недостаточности у женщин с сердечной недостаточностью и диабетом намного выше, чем у мужчин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей медицинского центра Boramae Medical Center.

Согласно результатам исследования, проведенного среди 3 162 человек с сердечной недостаточностью, у 30,8% или 974 человек обнаружили сахарный диабет. В частности, у женщин данное заболевание диагностировали немного чаще, чем у мужчин.

После проведения наблюдений, изучения анализов и статистики летальных исходов, южнокорейские специалисты выяснили, что риск летального исхода от сердечной недостаточности при диабете составил 1,07 раза у мужчин, и 1,43 раза у женщин.

Другими словами, женщины с сердечной недостаточностью и диабетом в 1,4 раза чаще подвержены ухудшению симптомов сердечной недостаточности.

«Сахарный диабет является основной причиной осложнений различных заболеваний. Пациентам, страдающих от сахарного диабета, следует внимательнее относиться к своему здоровью, чтобы повысить шансы на долгую жизнь и сократить количество походов в больницу по причине сердечной недостаточности», — сообщили специалисты.

Результаты данного исследования опубликованы в июньском выпуске международного журнала Diabetic Medicine.