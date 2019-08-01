Екатеринбург, 1 августа 2019, 14:12 — REGNUM
Школьница из Екатеринбурга Юлия Чудинских в группе с учащимися из других городов победила в одном из направлений всероссийского детского центра «Сириус». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе мэрии города.
Чудинских вместе с товарищами защитили проект об использовании биотехнологий для получения новых материалов из отходов. Получившееся сырьё можно использовать в производственных целях. Проект победил в направлении «Новые материалы».
Екатеринбурженка учится в 9 классе гимназии № 47.
Напомним, школьница из Екатеринбурга набрала на ЕГЭ-2019 400 баллов. Девушка закончила городскую гимназию №9.
Читайте ранее в этом сюжете: Школьница из Екатеринбурга набрала на ЕГЭ 400 баллов