Курган, , 09:28 — REGNUM

Первые шаги реализации проекта Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) «Передовые промышленные технологии» наметили участники встречи в Курганском государственном университете. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба вуза.

Встреча в стенах университета прошла накануне. В ней приняли участие представители департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области и департамента образования и науки региона. Предполагается, что НОЦ будет работать в интересах промышленности и науки и поможет ряду предприятий вывести конкурентоспособную продукцию на мировой рынок.

Речь, в частности, идёт о Курганмашзаводе, Курганприборе, Кургандормаше, Специальном конструкторском бюро машиностроения, предприятии Далур.

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Интегратором сетевого взаимодействия проекта является Курганский государственный университет. В вузе будет продолжена работа по переподготовке и повышению квалификации специалистов по приоритетным и перспективным направлениям машиностроения, по внедрению технологий на основе научных исследований и эффективного использования инновационного потенциала, по организации стажировок и обучения (в магистратуре, аспирантуре, докторантуре) молодых исследователей. Будет осуществляться научно-исследовательская деятельность и выполнение работ на основе договоров с заказчиками, совместное участие в научных грантах.

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