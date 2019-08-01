Минск, 1 августа 2019, 08:59 — REGNUM
Министерство инновационного развития Узбекистана и Академия наук Белоруссии договорились о создании совместных научных лабораторий в научно-исследовательских учреждениях Узбекистана, сообщает 1 августа агентство «УзА».
Планируется, что совместные лаборатории будут способствовать созданию конкурентоспособных научных разработок путем использования существующего научного и инновационного потенциала.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Минске открылся первый белорусско-узбекистанский межрегиональный форум, в рамках которого проходят выставки и конференции с участием деловых кругов Белоруссии и Узбекистана.
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