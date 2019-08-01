Париж, , 08:18 — REGNUM

Обнаруженный в мае прошлого года у берегов заморской территории Франции Майотта подводный вулкан продолжает расти. Об этом, как передает Le Figaro, на пресс-конференции 31 июля сообщили ученые, вернувшиеся из новой океанографической миссии.

Подводный вулкан был обнаружен во время первой научной миссии, координируемой французским национальным центром научных исследований, после того как в мае 2018 года на французском острове Майотта в Индийском океане зафиксировали сейсмическую активность.

«На западе от вулкана мы выделили новый поток лавы, толщина которого достигает 150 м», — говорит физик Натали Фейе.

Ученые также обнаружили, что потоки вулканических жидкостей, наблюдаемые ранее на вершине вулкана, исчезли.

По ее словам, лавовые потоки возможны без землетрясений.

«Часто, когда магма нашла свой путь, как в случае с нашим новым вулканом, сейсмичность отсутствует. Магма продолжает течь спокойно, идет своим путем», — пояснила Натали Фейе.

Напомним, обнаруженный активный подводный вулкан у берегов острова Майотта достигает 800 м в высоту и растягивается на 5 км. Предположительно, он образовался в результате сейсмической активности в районе архипелага Майотта в ноябре 2018 года.