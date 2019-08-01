Альметьевск, Татария, , 06:18 — REGNUM

Пилотный проект по распознаванию лиц с использованием специальных видеокамер принёс первые плоды в Татарии. Использование инновационного оборудования помогло за весь период работы задержать семерых преступников и почти 30 административных правонарушителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства информатизации и связи региона.

«Пилотник» работает в Альметьевске уже восемь месяцев — в общественных местах действуют 20 видеокамер, которые работают в режиме реального времени и имеют связь с базой разыскиваемых граждан, сверяя лица из потока с содержащейся в ней информацией. В министерстве подвели первые итоги работы, отметив, что за счёт технологии удалось задержать семерых преступников и 26 человек, которые совершили административные правонарушения. На сегодня совместно с правоохранительными органами принято решение внедрять систему и в других районах Татарии.

«В случае фиксации лица, схожего по биометрии с лицом преступника, на компьютер сотрудника городского УВД приходит соответствующее сообщение для принятия оперативных мер», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в КНР технология распознавания лиц за 2018 год помогла найти свыше 6,4 тысячи без вести пропавших граждан.

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