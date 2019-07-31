Каир, , 23:48 — REGNUM

Экспедиция по делам древностей Египта в западной части дельты Нила обнаружила на дне реки древнегреческий храм и фрагмент ритуальной лодки с историческими артефактами и древними драгоценностями, сообщает 31 июля Live Science.

Археологи изучали древний ушедший под воду город Гераклион и с помощью специального сканирующего устройства обнаружили каменные колонны и руины небольшого греческого храма, находящиеся на метр ниже уровня дна.

Рядом был найден недостающий фрагмент ритуальной 13-метровой лодки, обнаруженной предыдущими экспедициями. Вместе с лодкой были подняты настоящие сокровища эпохи эллинистического царства Птолемея II, относящиеся к IV—III векам до Рождества Христова, — бронзовые и золотые монеты, украшения и артефакты.

Город Гераклион был построен на берегу Нила, рядом с побережьем Средиземного моря в VIII веке до нашей эры. В середине первого тысячелетия нашей эры город затопило и сейчас его развалины находятся под 45-метровой толщей воды.

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