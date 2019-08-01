Сиэтл, США, , 00:06 — REGNUM

Женщины, которые переезжают в другой дом в первом триместре беременности, сталкиваются с повышенным риском рождения недоношенных детей, сообщает 31 июля AMNA.

Американские исследователи изучили данные 140 000 женщин, из которых 28 000 меняли есто жительства на ранних сроках беременности. Выяснилось, что среди переезжавших беременных в первом триместре был повышен риск преждевременных родов и рождения детей с пониженным ростом и весом. Риск связан со стрессом, которым сопровождается переезд, и с большим влиянием стрессогенных факторов на беременность.

Исследователи во главе с Джулией Бонд кафедры эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Университета Вашингтона в Сиэтле опубликовали результаты исследования в журнале эпидемиологии Journal of Эпидемиологии and Community Health.

Ранее испанские ученые установили связь между уровнем употребления орехов во время беременности и когнитивными способностями детей. Анализ результатов показал, что группа детей, матери которых потребляли больше орехов в течение первого триместра беременности, успешнее справились с тестами на когнитивные способности, чем дети из контрольной группы.