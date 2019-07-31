Москва, , 16:37 — REGNUM

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» успешно отделился от ракеты-носителя «Союз» после запуска с космодрома «Байконур» и выведен на целевую орбиту. Об этом сообщается в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

«528 секунд — грузовой корабль выведен на целевую орбиту!» — говорится в сообщении.

«Всё штатно. Корабль отделился. Батареи раскрыты», — сообщил, в свою очередь, в своём микроблоге глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Уточняется, что стыковка корабля с Международной космической станцией будет осуществлена по «сверхкороткой» схеме (два витка вокруг Земли), она запланирована на 18:35 по московскому времени.

Напомним, ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-12» успешно стартовала с космодрома «Байконур». Корабль должен доставить на МКС топливо, воду и другие необходимые грузы.

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