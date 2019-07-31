Лондон, , 15:06 — REGNUM

В силу климатических изменений в Великобритании становится «теплее и влажнее». Об этом, как передает Associated Press, говорится в докладе метеорологической службы Великобритании о состоянии климата, вышедшем в среду, 31 июля.

В документе говорится, что 2014 год оказался самым «теплым годом» в стране за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1884 года. Далее по убыванию следуют 2006, 2011, 2007, 2017, 2003, 2018, 2004, 2002 и 2005 года.

Отмечается, что самые холодные 10 лет в стране пришлись на период до 1964 года. В Британии также повышается влажность, в 21-м веке осадков в виде летних дождей выпало на 13% больше, чем в веке 20-м.