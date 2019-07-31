Кемерово, , 12:00 — REGNUM

Кемеровские палеонтологи рассказали о редких находках в окрестностях деревни Шестаково. На месторождении континентальной фауны мелового периода экспедиция Кемеровского областного краеведческого музея работала неделю.

И вот, что обнаружили палеонтологи: фрагменты скелета пситтакозавра, кости хвостового отдела позвоночника (шевроны) зауропода (по словам палеонтологов, это достаточно редкая находка как для Шестаковского местонахождения, так и для палеонтологии в целом), зуб хищного динозавра (предположительно из семейства дромеозаврид), когтевая фаланга пситтакозавра и изолированные фрагменты мелких костей.

Находки перенесены в полевую лабораторию для изучения и препарирования.