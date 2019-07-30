Тайюань , Китай, , 14:56 — REGNUM

Отчет о работе чиновника времен правления династии Цин (1644 — 1911) был найден в провинции Шаньси на севере Китая, сообщили в местном музее, передает 29 июля агентство Синьхуа.

Отчет о работе, который был подарен местным жителем музею, принадлежал Чжану Цзюдину, который родился в деревне Дуаньцунь в уезде Пинъяо в 1748 году. Исторический документ, при этом, несет важную историческую и культурную значимость.

Чжан был направлен императорским судом на работу в провинцию Гуйчжоу на юго-западе Поднебесной в 1789 году, если верить тексту находки. В нем также записаны ключевые обязательства чиновника и детали его жизни в Гуйчжоу, включая поучение новым законам и нормам местных групп населения ежемесячно. Также в документе описаны его личные впечатления, привычки и ежедневные траты, описание местных чиновников и расследование преступлений.

Чжан был чиновником низшего звена, однако отчет о его работе показывает, что он был дисциплинирован и строго ограничивал себя, выполняя свою работу кропотливо и добросовестно, отметил местный эксперт Дуань Цзымин.

По мнению экспертов, по записям Чжана можно судить о том, как была устроена государственная система империи Цин и ее ценности. При этом, отмечается, что несмотря на то, что отчету уже более 200 лет, он имеет практическую значимость и сегодня.

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