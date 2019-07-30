Кампала, , 14:20 — REGNUM

Правительство Уганды создаст инсектарий, где будут проводиться исследования генетически модифицированных комаров в рамках проекта по борьбе с малярией в Африке, передает Daily Monitor Uganda.

План исследователей состоит в том, что выведенные таким образом комары будут способствовать быстрому распространению необходимого вида генетической мутации, которая смертельна для тех видов комаров, которые передают малярию.

Джонатан Кайондо, энтомолог из Исследовательского института вирусов Уганды (UVRI), говорит, что исследование послужит основой для плана по использованию генетически модифицированных комаров для уничтожения передающих малярию видов.

Вмешательство будет произведено наряду с существующими методами, используемыми для профилактике малярии и борьбы с ней, которые, среди прочего, подразумевают использование противомоскитных сеток и противомалярийных препаратов. На планете Земля насчитывается около 3000 видов комаров, 800 из которых — в Африке.

Исследователи рассмотрят распространенность и разнообразие комаров, распространяющих малярию.

Идея состоит в том, что, если модифицированные комары в конечном итоге окажутся безопасными и эффективными, то они смогут попасть в область, пораженную малярией в Африке. Ученые надеются, что таким образом они распространят мутацию и в конечном итоге стерилизуют всех самок, тем самым разрушая или резко сокращая местную популяцию основных видов комаров, распространяющих малярию.

В 2018 году в Уганде было зарегистрировано до 10 000 000 случаев малярии. Страна занимает пятое место в мире среди стран с самой высокой распространенностью заболевания.