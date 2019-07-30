Токио, , 13:44 — REGNUM

Совместную миссию на Луну планируют отправить Япония и Индия в 2023 году. Об этом 30 июля пишет Yomiuri shimbun.

Отмечается, что на Луну будет отправлен беспилотный аппарат для изучения поверхности в районе Южного полюса.

Планируется, что индийская сторона предоставит посадочный модуль, а Япония — тяжелую ракету H-3 для запуска.

Основной задачей миссии будет обнаружение воды. Для этого луноход планируют оснастить соответствующим оборудованием. Аппарат будет способен передвигаться в радиусе 500 м от точки приземления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля Индия запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.

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