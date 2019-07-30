Канберра, , 13:22 — REGNUM

Международная группа учёных нашла отличия в генах у комодского варана и родственных ему видов. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology & Evolution.

Учёные секвенировали геном комодского варана. Сравнение его с геномами других видов показало, что у варанов подверглись особому отбору гены, регулирующие работу митохондрий и обонятельных рецепторов.

Как отмечают исследователи, это обеспечило варанам более эффективный по сравнению с другими рептилиями метаболизм и выносливость, а также хорошее обоняние, которое позволяет найти жертву на большом расстоянии.

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