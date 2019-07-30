Сан-Диего, США, , 11:32 — REGNUM

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего создали прототип контактной линзы, которая может менять фокусное расстояние. Об этом 30 июля сообщил портал Engadget.

Владелец этих линз сможет, моргая дважды, менять показатель оптического увеличения линз. Отмечается, что сейчас прототип линзы может функционировать только в специальной установке, электрический сигнал к нему подается через электроды, установленные вокруг глаз людей, участвовующих в тестах.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США ученые разработали протез с биологической обратной связью, который позволяет пациентам ощущать боль. Этого удалось добиться при помощи электродов, которые вживляются в периферийные нервы.

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