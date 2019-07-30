Иркутск, , 10:20 — REGNUM

Международная Байкальская летняя школа по физике элементарных частиц и астрофизике — 2019 проходила в иркутском поселке Большие Коты с 12 по 19 июля, сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета (ИГУ).

Организаторами школы выступили ИГУ и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) из подмосковной Дубны. Местом встречи молодых исследователей традиционно стала Байкальская биологическая станция НИИ биологии ИГУ. В этом году мероприятие посетил более 50 студентов, магистрантов, аспирантов и учёных из России, Словакии, Казахстана, Южной Кореи, других стран.

Как пояснил сопредседатель школы Александр Калошин, для некоторых участников школ, проводившихся в предыдущие годы, мероприятие стало толчком для того, чтобы всерьез заняться наукой. Он отметил, что студенты физического факультета ИГУ часто не только продолжают учебу в магистратуре ОИЯИ, но и начинают там свою карьеру, а потом возвращаются в школу в качестве молодых учёных или даже лекторов.

Научную программу обеспечили девять лекторов из Лиссабонского университета (Португалия), Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии (Франция), Майнцского университета Иоганна Гутенберга, других научных центров. Учёные представили доклады, посвященные современным международным проектам в области теоретической и экспериментальной физики, статистики и машинного обучения, нейтринных экспериментов.

В свою очередь, молодые специалисты выступили с результатами своих исследований. Они представили доклады, приняли участие в жарких дискуссиях. Отмечается, что вся работа школы строилась в формате полного погружения в науку на английском языке.

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