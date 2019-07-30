Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, , 10:07 — REGNUM

С космодрома «Плесецк» (Архангельская область) стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан», сообщили 30 июля в Министерстве обороны России.

Отмечается, что старт состоялся в 08:56 мск, все предстартовые операции и сам запуск прошли штатно. Спутник «Меридиан», разработанный по заказу Минобороны, отделился от ракеты в расчетное время (09:05 мск). Выведение на орбиту космического аппарата займет несколько часов, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре спутника Минобороны РФ с «Плесецка» были запущены 10 июля на ракете-носителе «Союз-2.1в». В предыдущий раз «Союз-2» доставил на орбиту спутник «Глонасс-М».

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