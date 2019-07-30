Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM

Группа российских исследователей совместно с индийскими коллегами изучила характеристики нового перспективного материала, который может поглощать электромагнитное излучение. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

Научная разработка принадлежит учёным УрФУ и Института технологий Сетху и Колледжа имени Рамасвами Найду (Индия). Она позволит сделать важные военные объекты невидимыми для систем обнаружения.

Ученые синтезировали феррит бария, после чего с помощью сканирующего электронного микроскопа, магнитометра, ультразвуковых измерений и рентгеноструктурного анализа исследовали его характеристики.

Уточнив полученную рентгенограмму в программе FullProf, авторы получили кристаллическую структуру соединения и его 3D-модель. Кроме того, ученые с помощью ультразвуковых измерений впервые определили и сравнили значения двух видов температур: блокировки и температуру Кюри. Они очень похожи: достигая их, ферриты существенно меняют свои магнитные свойства. При температуре блокировки намагниченность соединения отличается в разных участках его кристаллической решетки, а при температуре Кюри появляется магнитная асимметрия, то есть в одной части материала значения намагниченности становятся противоположными.

«Результаты исследования упростили выравнивание магнитных частиц в материале, поэтому их можно применить в поглощении микроволн. В будущем мы сможем снизить уровень электромагнитных помех», — пояснил один из исследователей, инженер УрФУ Аслам Хоссейн.

Ферриты — это тип керамических магнитных материалов, которые получают путем смешения и обжига оксида железа Fe2O3 и малого количества дополнительных металлических элементов: цинка, бария, марганца и никеля. Как правило, такие ферриты одновременно не проводят электричество и легко намагничиваются, то есть они ферромагнитны. Авторы исследования сфокусировались на изучении структурных, электрических и магнитных характеристик этих соединений.

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