Вашингтон, , 08:43 — REGNUM

Принадлежащий NASA телескоп TESS обнаружил три новых экзопланеты, которые являются одними из самых маленьких из когда-либо найденных до сих пор, сообщает AMNA.

Ян Матейко Астроном Коперник. Беседа с Богом. 1872

Планеты вращаются вокруг звезды всего в 73 световых годах от Земли. Одна из них, похоже, представляет собой небольшую каменистую супер-Землю, а две других являются газообразными и примерно вдвое меньше Нептуна.

Считается, что самая дальняя от внешней звезды планеты имеет атмосферу, которая потенциально может поддерживать некоторые формы жизни. Но, вероятно, она окажется очень плотной, действующей в качестве тепловой ловушки и делающей поверхность планеты слишком горячей для воды или жизни на поверхности.

Планеты расположены в системе, названной ТOI-270. Звезда TOI-270, видимая в небе в южном полушарии Земли, представляет собой «старого» маленького карлика М-типа, спокойного, довольно легкого и относительно холодного (около половины солнечного тепла), что облегчит его изучение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее астрономы впервые открыли систему с тремя планетами и двумя солнцами. Она расположена на расстоянии около 5000 световых лет от Земли, в направлении созвездия Лебедя.