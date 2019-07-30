Сеул, , 08:26 — REGNUM

Южнокорейские специалисты обнаружили, что у людей с раком желудка риск возникновения остеопороза намного выше, чем у здоровых людей. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей медицинского центра Samsung Medical Center.

Согласно результатам исследования, проведенного среди 470 здоровых людей и 94 людей с раком желудка, у 85% людей с раком желудка выявлена слабая костная система. В частности, 30,2% пациентов диагностировали остеопороз, 55,5% пациентов — остеопению.

Кроме того, специалисты установили, что у людей с раком желудка риск возникновения остеопороза в 3,72 раза выше, чем у здоровых людей. А риск возникновения остеопении — в 2,8 раза выше.

Результаты данного исследования опубликованы в недавнем выпуске научного журнала Cancer research and treatment.

Остеопороз — хронически прогрессирующее системное, обменное заболевание скелета иликлинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях, который характеризуется снижением плотностикостей, нарушением их микроархитектоники и усиление хрупкости по причине нарушения метаболизма костной ткани с преобладанием катаболизма над процессами костеобразования, снижением прочности кости и повышением риска переломов.