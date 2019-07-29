Лондон, , 21:01 — REGNUM

День 25 июля 2019 года официально объявлен самым жарким за всю историю наблюдений за погодой в Британии, сообщает 29 июля метеослужба Соединённого Королевства.

По данным метеослужбы, самая высокая температура воздуха в 38,7 градуса по шкале Цельсия была зафиксирована 25 июля в Ботаническом саду Кембриджского университета.

«Предварительные данные были обнародованы в пятницу и в течение нескольких дней подвергались контролю и анализу. Теперь это подтверждено группой наблюдателей Метеорологического бюро», — указано в сообщении метеобюро.

Предыдущий рекорд летней жары был отмечен на уровне 38,5 градуса по шкале Цельсия в августе 2003 года.

Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года в большинстве европейских стран отмечается аномальная жара.

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