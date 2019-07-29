Куру, Франция, , 20:51 — REGNUM

Старт ракеты-носителя Ariane 5 с телекоммуникационными спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане назначен на 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании Arianespace, являющейся оператором космодрома.

Запуск европейской ракеты Ariane 5 станет уже третьим в текущем году. Ракета должна вывести на орбиту спутник Intelsat 39 для оператора связи Intelsat, а также космический аппарат EDRS-C, разработанный Airbus Defence and Space в партнёрстве с Европейским космическим агентством.

Напомним, что первоначально данный запуск планировалось осуществить 24 июля, однако он был отложен после неудачного старта ракеты Vega с космодрома Куру, в результате которого был потерян военный спутник Объединённых Арабских Эмиратов.

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