Оханск, , 18:20 — REGNUM

В Перми в краеведческом музее на территории завода им. Шпагина появится макет-копия трогонтериевого слона в натуральную величину. Экспонат претендует стать главным среди других экспонатов музейной экспозиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Заместитель директора Пермского краеведческого музея, руководитель музейного научно-исследовательского проекта «Трогонтериевый слон» Татьяна Вострикова заявила, что создавать научную реконструкцию модели трогонтериевого слона начнут в 2020 году. Макет выполнят в полный рост.

«Это будет макет-копия настоящего скелета со всеми анатомическими особенностями. Это единственный вариант, который даст возможность сохранить оригинальные кости скелета трогонтериевого слона», — сказала она.

Напомним, с 10 по 25 июля в Оханском районе Пермского края работала палеонтологическая экспедиция. Среди интересных находок участники назвали кость шерстистого носорога и кость больной лошади.

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