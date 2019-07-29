Сьон, 29 июля 2019, 15:46 — REGNUM
В Швейцарии обнаружены шесть каменных стел эпохи неолита. Об этом сообщается на сайте кантона Вале.
Стелы обнаружены около швейцарского города Сьон, в 400 метрах от неолитических гробниц, которые были найдены в 1961 году.
Возраст находки составляет, предположительно, 4,5 тысячи лет. На одной из стел был вырезан мужской силуэт и геометрический орнамент, а на другой плите было сделано несколько лунок.
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