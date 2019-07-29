Пермь, , 15:39 — REGNUM

Возможность использования естественных белков в препаратах, которые решают задачу биосовместимости, изучат учёные Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), сообщает 29 июля пресс-служба вуза.

«Трансплантация — единственный способ обрести новые части тела взамен утраченных. Ключевая проблема пересадки органов связана с отторжением организмом новых тканей, — сообщила профессор кафедры микробиологии и иммунологии ПГНИУ Светлана Заморина. — Перед нами встала задача по разработке препаратов, которые могут помочь иммунной системе не отторгать трансплантаты».

Она добавила, что объектом исследований станет белок гликоделин, вырабатываемый при беременности. Этот белок позволяет иммунной системе человека воспринимать эмбрион не как инородное тело, тем самым не отвергать его.

По словам исследователей, в России не изучается возможность применения гликоделина при трансплантационных осложнениях. Пермский университет будет в этой сфере первопроходцем. Итогом проекта станет оценочный прогноз перспективных фармакологических препаратов на основе гликоделина.

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