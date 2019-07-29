Сеул, 29 июля 2019, 15:41 — REGNUM

Южнокорейские специалисты обнаружили, что у недоношенные младенцы риск возникновения хронических заболеваний легких выше, чем у доношенных детей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой свои источники.

Недоношенный новорожденный
Недоношенный новорожденный
(cc) Zerbey

По данным источников, специалисты из университетской больницы Seoul National University Bundang Hospital провели исследование, в ходе которого были обследованы 4 226 младенца, рожденных на 23−31 неделе беременности и весом менее 1,5 кг.

Согласно результатам исследования, у детей, рожденных раньше 31 недели беременности, риск возникновения бронхолёгочной дисплазии в 1,25 раз (и больше) выше, чем у детей, рожденных на 31 неделе или позднее.

Кроме того, специалисты установили, что у детей, рожденных в промежутке между 23 и 25 неделя беременности, риск возникновения данного заболевания в 1,57 раза выше, чем у других недоношенных младенцев.

Результаты данного исследования опубликованы в научном журнале Plos One.

Бронхолёгочная дисплазия (БЛД) — хроническое заболевание, развивающееся у недоношенных детей в связи с проведением искусственной вентиляции лёгких, имеющее в основе повреждение слаборазвитых бронхов и лёгких давлением, объёмом и кислородом высокой концентрации, и проявляющееся тахипноэ, диспноэ, гипоксемией, стойкими обструктивными нарушениями и характерными рентгенологическими изменениями.