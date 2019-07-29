Сеул, , 15:41 — REGNUM

Южнокорейские специалисты обнаружили, что у недоношенные младенцы риск возникновения хронических заболеваний легких выше, чем у доношенных детей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой свои источники.

Недоношенный новорожденный (cc) Zerbey

По данным источников, специалисты из университетской больницы Seoul National University Bundang Hospital провели исследование, в ходе которого были обследованы 4 226 младенца, рожденных на 23−31 неделе беременности и весом менее 1,5 кг.

Согласно результатам исследования, у детей, рожденных раньше 31 недели беременности, риск возникновения бронхолёгочной дисплазии в 1,25 раз (и больше) выше, чем у детей, рожденных на 31 неделе или позднее.

Кроме того, специалисты установили, что у детей, рожденных в промежутке между 23 и 25 неделя беременности, риск возникновения данного заболевания в 1,57 раза выше, чем у других недоношенных младенцев.

Результаты данного исследования опубликованы в научном журнале Plos One.

Бронхолёгочная дисплазия (БЛД) — хроническое заболевание, развивающееся у недоношенных детей в связи с проведением искусственной вентиляции лёгких, имеющее в основе повреждение слаборазвитых бронхов и лёгких давлением, объёмом и кислородом высокой концентрации, и проявляющееся тахипноэ, диспноэ, гипоксемией, стойкими обструктивными нарушениями и характерными рентгенологическими изменениями.