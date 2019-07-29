Нальчик, , 14:06 — REGNUM

В Баксанской нейтринной обсерватории в Кабардино-Балкарии стартовал научный эксперимент «BEST» (Baksan Experiment on Sterile Transitions) по поиску нового типа частицы нейтрино. Эксперимент международный, его подготовка велась в течение трех лет, рассказал первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

По его словам, в настоящее время известно, что нейтрино — одна из элементарных частиц, может быть трех типов: электронной, тау‑ и мюонной. Ученые в рамках эксперимента будут проверять версию от том, что существует четвертый тип — стерильный нейтрино. Масштабы и важность научных работ могут сделать проект исследованием нобелевского уровня в случае успеха, считает Трубников.

В эксперименте применяется специально изготовленное оборудование. В ходе работ будут проведены 10 экспозиций по девять дней каждая. Первое извлечение провели 15 июля, последнее запланировано на 13 октября. Далее последует обработка полученных результатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные выяснили, что нейтрино перемещаются чуть медленнее скорости света. Разница оказалась равна одной миллиардной доли секунды.