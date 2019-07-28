Юта, США, , 23:59 — REGNUM

Команда учёных из Университета Юты сконструировала и вживила человеку биомеханический протез руки, который даёт возможность чувствовать предметы. Об этом 24 июля сообщает The Guardian.

Работы по созданию изделия длились 15 лет. Протез дает возможность испытывать 119 различных ощущений прикосновения, что позволяет, например, удерживать, не повреждая, такие хрупкие предметы, как виноград и яйца, надевать обручальное кольцо, чистить банан и пользоваться мобильным телефоном.

В оставшуюся часть руки человека имплантируются электроды, которые передают сигнал от протеза в мозг. Биомеханическая рука может двигаться в шести направлениях и оснащена 19 датчиками, которые отслеживаются касание и позиционирование протеза в пространства. Устройство интерпретируют сигналы, которые мозг посылает на нервы рук. Затем компьютер, который находится вне тела преобразует их в цифровую информацию — команды протезу двигаться, как того захотел пользователь. Компьютер также преобразует сигналы от протеза так, чтобы мозг мог их расшифровать и распознать как ощущения.

Напомним, в конце мая этого года студентами третьего курса МГУ был представлен разработанный ими бионический протез руки, который способен выполнять множество сложных действий. Он может считывать сигналы с части руки, к которому он прикреплен и предоставляет своему владельцу возможность выполнять сложные действия за счет встроенного в протез компьютера.

Читайте ранее в этом сюжете: Вращение звезды вокруг чёрной дыры подтвердило теорию Эйнштейна – ученые