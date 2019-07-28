Штат Калифорния, США, , 20:10 — REGNUM

Исследования света, который исходит от звезды, движущейся по орбите вокруг огромной черной дыры, дали учёным новые доказательства правоты общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Об этом сообщает агентство Reuters.

Звезда массой в 10 солнц вращается вокруг сверхмассивной черной дыры, находящейся в 26 000 световых лет от Земли в центре нашей галактики. Андреа Гез из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружил смещение пространства и времени вблизи черной дыры, как и предсказывалось теорией Эйнштейна, и что противоречит теории гравитации Ньютона.

Согласно теории Эйнштейна фотоны всегда будут иметь одинаковую скорость света. Но вблизи чёрной дыры, обладающей огромной гравитацией, фотоны могли бы притянуться и изменить свою скорость. Однако возникает так называемое гравитационное красное смещение. Происходит удлинение волны электромагнитного излучения, частицы света расходуют энергию, чтобы уйти от чёрной дыры, но сохраняют свою скорость неизменной. Это вызывает смещение к красному концу электромагнитного спектра.

Напомним, общая теория относительности — это теория тяготения, развивающая специальную теорию относительности, предложенная Альбертом Эйнштейном в 1915—1916 годах. Из теории следует, что гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве-времени, а деформацией самого пространства-времени.

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