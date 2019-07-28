Лондон, , 19:06 — REGNUM

Четверть среды обитания акул в открытом океане перекрываются ярусным рыболовством, что ставит некоторые виды акул и других морских обитателей на грань исчезновения. Об этом 24 июля сообщается в журнале Nature.

Учёные из Морской биологической ассоциации Великобритании с 2002 по 2017 год отследили с помощью датчиков передвижение 1700 акул и сравнили их передвижение с маршрутами рыболовных судов. По данным специалистов, ярусные промысловые операции (ловля на крючки с наживкой, прикреплённые к многокилометровым тросам) охватывают 24% территории обитания акул. В результате у них остаётся не так много вариантов поиска убежища от рыболовства. Учёные предлагают создать охраняемые районы вокруг мест важных для обитания акул.

Особенно это важно для видов, которые считаются находящимися под угрозой исчезновения, и ареал обитания которых в наибольшей степени занят рыболовством. Среди них акула-буревестник (Lamna nasus), 47% ареала которой заняты рыбным промыслом, большая белая акула (Carcharodon carcharias) и находящаяся под угрозой исчезновения голубая акула (Prionace glauca), у которых заняты 35% и 49% ареала соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные призывают принять правила для глубоководной добычи