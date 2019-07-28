Вашингтон, , 18:28 — REGNUM

Двадцать восемь исследователей океана направили открытое письмо в Международный орган по морскому дну при ООН (МОМД) с призывом обратиться к независимым ученым при разработке правила для глубоководной добычи, пока не наступила глобальная экологическая катастрофа. Об этом 24 июля сообщается в журнале Nature.

Благодаря растущей потребности промышленности в редких металлах, таких как молибден и литий, ожидается, что глубоководная добыча будет полноценно развёрнута в течение десятилетия. Около 1,3 миллиона квадратных километров морского дна уже переданы в аренду правительствам и компаниям для разведки полезных ископаемых. Однако эта деятельность представляет смертельную опасность для тысяч видов, многие из которых еще даже не известны науке. Обследования глубоководных районов, предназначенных для добычи полезных ископаемых, выявили более 1000 новых видов животных, при том, что исследовано менее 0,01% дна океана. Добывающий комбайн ползёт по морю, уничтожая среду обитания, и поднимая осадок, который душит всё живое. Более того, это может привести к выбросу в атмосферу глубоководного углерода, что усугубит изменение климата.

Несмотря на это, МОМД — орган, который осуществляет надзор за глубоководной добычей в международных водах — планирует завершить разработку кодекса добычи полезных ископаемых к 2020 году, что позволит компаниям начать коммерческую добычу ископаемых на дне. У МОМД есть мандат, как для защиты международного морского дна, так и для его эксплуатации. Однако исследователи океана обеспокоены тем, что МОМД гораздо больше увлечён добычей, нежели своим экологическим полномочиям. Учёные настаивают на том, чтобы МОМД более тесно сотрудничал с Конвенцией Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии, а также прислушивался к исследователям океана при написании правил для добывающих отраслей.

Напомним, ранее, ИА REGNUMсообщало об опасениях учёных по поводу планов глубоководной добычи полезных ископаемых, которая может уничтожить тысячи биологических видов живых существ, обитающих на дне океана. Также, на прошлой неделе ученые заявили о том, что чешуйчатая улитка (Chrysomallon squamiferum) стала первым видом в гидротермальном канале западной части Индийского океана, официально признанным находящимся под угрозой полного вымирания из-за глубоководной добычи.

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