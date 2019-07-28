Вашингтон, , 18:23 — REGNUM

Учёные бьют тревогу по поводу планов глубоководной добычи полезных ископаемых, которая может уничтожить тысячи биологических видов живых существ, обитающих на дне океана, большинство из которых ещё не исследованы. Об этом 24 июля сообщается в статье, опубликованной в Science Advances.

Морские глубины содержат огромное количество экосистем, которые только начали изучать. Биолог Крейг Смит из Гавайского университета, 30 лет изучавший жизнь в разломе Кларион-Клиппертон (РКК) заявил, что 90% видов найденных им животных являются новыми для науки. При этом он изучил лишь 0,01% общей площади. И это не считая микробов, которых насчитывается более 100 000 различных видов.

Помимо богатых металлом конкреций (то есть залежей, образованных вокруг органического основания — зубов, костей или других мелких предметов, — заполненных медью, никелем, марганцем и другими драгоценными рудами), где обитают полихетские черви, ракообразные, губки, морские огурцы, морские звезды, морские ежи и различные глубоководные рыбы, объектом добычи является богатая металлом кора подводных гор. Она содержит кобальт, платину и молибден. Но там обитают кораллы, губки, тунец, акулы, дельфины и морские черепахи. Вдоль вулканических хребтов, проходящих через океанические бассейны, расположены массивные сульфиды, богатые медью, свинцом, цинком, золотом и серебром.

По мнению ученых, гидротермальные жерла поддерживают таких существ, как маленький слепой краб-йети с железной раковиной, который будет уничтожен при добычи полезных ископаемых.

Так, согласно исследованию о влиянии добычи полезных ископаемых на обитателей дна, проведенным в 1972 году экологом Хьялмаром Тилем в Тихом океане, добыча породит шлейф нарушенного осадка, который проливается дождем и хоронит большую часть исследуемой области, удушая живые существа на морском дне. До сих пор дно, на котором он производил опыты, так и остаётся безжизненным. Ученые считают, что настоящая добыча ещё более разрушительна. При ней роботизированные машины размером с зерноуборочный комбайн ползут, собирая металлические конкреции и высасывая с них ненужные верхние 10 сантиметров мягкого осадка.

Напомним, по мнению ученых, растущий спрос на аккумуляторы привел к росту стоимости многих редкоземельных металлов и укрепил экономическое обоснование добычи на морском дне. Кодекс добычи полезных ископаемых должен быть завершен к 2020 году и подрядчики смогут подавать заявки на 30-летние лицензии на разработку морского дна, включая РРК. В прошлом месяце стартап DeepGreen в Ванкувере, Канада, объявил о привлечении $150 млн на разведку полезных ископаемых в Тихом океане.