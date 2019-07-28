Москва, , 13:36 — REGNUM

Радиотелескоп РТ-70 в Евпатории может использоваться в качестве антенны станции слежения для проекта космической обсерватории «Миллиметрон», заявила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачёва.

Лихачёва рассказала, что другим телескопом, необходимым для реализации проекта «Миллиметрон», может стать радиотелескоп РТ-70 в Уссурийске. Она добавила, что сейчас ведутся переговоры с другими государствами о создании ещё одной станции слежения в экваториальной зоне.

Проект «Миллиметрон» предусматривает запуск третьей космической обсерватории серии «Спектр». Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М». Он будет использоваться для исследования структуры ядер галактик, чёрных дыр, пульсаров, а также для изучения реликтового излучения. Запуск космической обсерватории запланирован на срок после 2025 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля с космодрома Байконур была успешно запущена ракета-носитель «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ».

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