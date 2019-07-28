Париж, , 11:09 — REGNUM

Во Франции при раскопках в департаменте Шаранта в западной части страны, была найдена гигантская бедренная кость динозавтра-зауропода. Об этом сообщается на сайте совета департамента Шаранта.

На том месте, где была обнаружена гигантская бедренная кость 10 лет назад были обнаружены другие кости древнего ящера, в том числе аналогичная бедренная кость.

В этот раз были обнажена гигантская бедренная кость, длина которой составляет почти два метра, а весит она 500 килограммов. Рядом с ней был обнаружен большой фрагмент тазовой кости, который, видимо, принадлежал той же особи.

Возраст находок оценивается в 140 млн лет. Кости прекрасно сохранились.

Чтобы извлечь кость из земли полностью понадобится несколько дней.

https://www.instagram.com/p/B0X8qRwB5xE/