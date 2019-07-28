Вашингтон, , 10:25 — REGNUM

Грузовой корабль частной американской компании SpaceX Dragon, состыковавшийся с Международной космической станцией (МКС) 27 июля, доставил на борт станции образцы мхов и другие биологические материалы для проведения научных экспериментов. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Ключевым оборудованием, доставленным на МКС кораблём Dragom, стал международный стыковочный адаптер IDA-3, который будет установлен на порту американского модуля «Гармония». Для транспортировки стыковочного модуля будет использоваться механическая рука Canadarm2. Новый стыковочный адаптер будет использоваться для приёма на МКС коммерческих кораблей в рамках пилотируемой программы NASA.

Также Dragon доставил на борт орбитальной станции некоторое научное оборудование и лабораторные материалы. В частности, образцы мха, которые будут выращены в условиях микрогравитации. Этот эксперимент позволит определить возможности выращивания мха в космосе, что в будущем может быть использовано при строительстве баз на Луне и Марсе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовой космический корабль Dragon был запущен к МКС 25 июля. 27 июля он достиг станции и успешно состыковался.

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