Лас-Вегас, США, , 05:43 — REGNUM

Аномальный всплеск численности кузнечиков был зафиксирован в Лас-Вегасе, где на улицах летали десятки тысяч особей этого представителя насекомых из отряда прямокрылых, сообщает 27 июля телекнал CBS.

«Это было сумасшествие. Мы даже не хотели идти туда. Все сходили с ума», — комментируют жители происходящее на улицах.

Обеспокоенных внезапными членистоногими соседями жителей Лас-Вегаса успокоил энтомолог штата Невада Джефф Найт. По словам ученого, хотя подобная вспышка численности и является необычной, тем не менее это не первый случай нашествия кузнечиков в регионе. Только за последние 30 лет таких вспышек было шесть или семь.

Найт напоминает, что кузнечики не представляют опасности для человека, и через несколько недель полностью исчезнут с улиц городов.

Гораздо более опасной является вспышка ближайшего родственника кузнечика саранчи перелетной, стадные формы которой способны преодолевать расстояния до 300 км нанося значительный ущерб сельскому хозяйству. Однако в ее ареал не входит Американский континент.