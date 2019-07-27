Москва, , 22:24 — REGNUM

Учёные химического факультета МГУ разработали способ определения глюкозы в крови с помощью анализа пота специальным датчиком, прикреплённым к коже. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба МГУ им. Ломоносова.

Пот (cc) tiburi

Новый метод является неинвазивным, то есть не требует прокола кожи, что очень актуально для больных диабетом, вынужденных по нескольку раз в день проверять содержание сахара в крови. Если эти больные не будут поддерживать концентрацию глюкозы, это приведёт к серьёзным осложнениям болезни, таким как сердечнососудистые заболевания, слепота, дисфункции почек и даже ампутация конечностей. Учёные давно хотели использовать пот для оценки состояния крови, однако зависимость между компонентами пота и крови являлась слишком сложной для прямых измерений, а сконструированные датчики были нестабильными.

Под руководством профессора, доктора химических наук Аркадия Карякина сотрудники кафедры аналитической химии МГУ разработали новый биосенсор, который по изменению содержания глюкозы в поту может указать на концентрацию глюкозы в крови. Биосенсор изготовлен из платинового электрода, модифицированного пигментом Берлинская лазурь (смесь гексацианоферратов) и ферментом глюкозооксидазой. В результате глюкозооксидаза реагирует с глюкозой, содержащейся в поте, и образуется пероксид водорода, концентрация которого и определяется с помощью реакции восстановления на поверхности берлинской лазури. Таким способом косвенно определяется содержание глюкозы. Причём биосенсор работает непрерывно.

«Продолжение работ в данном направлении, несомненно, приведет к улучшению качества жизни сотен миллионов людей», — заявил научный руководитель исследования.

Напомним, ранее, ИА REGNUM писало о том, что учёные из Великобритании разработали пластырь, который способен без уколов измерить уровень глюкозы в крови.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные создали пластырь для измерения уровня глюкозы в крови