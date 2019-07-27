Вашингтон, , 20:52 — REGNUM

Океанографы из Университета Орегоны исследовали скорость, с которой таят ледники Аляски и установили, что она в некоторых местах в сто раз превышает предполагаемые значения. Об этом 26 июля сообщил телеканал МИР.

Измерения проводились в течение двух лет с помощью гидролокатора. Изучалась, температура, солёность воды, с тем, чтобы оценить масштаб таяния пресного ледника. В результате оказалось, что подводный ледник Леконт, находящийся на юге от столицы штата-города Джуно, тает в сто раз быстрее, чем ранее считалось. Другие ледники также стремительно теряют массу.

По мнению учёных, ошибка была связана с тем, что раньше причиной таяния льдов счистились «шлейфы» талой воды, подмывающие ледники. Однако, оказалось, что гораздо более серьёзное воздействие на ледник оказывает окружающее таяние, вызванное общим повышением температуры. Тающие ледники Аляски, также внесут свой вклад в повышение уровня мирового океана.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по данным международной команды исследователей в настоящее время мировая климатическая система переживает самые заметные по своему размаху изменения. Никогда за прошедшие 2000 лет не происходило такого повсеместного глобального потепления, что подтверждает его антропогенную природу.

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