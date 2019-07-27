Вашингтон, , 19:36 — REGNUM

Учёные из Университета штата Луизиана (США) обнаружили в мозгу участок, отвечающий за материнское поведение, причём он встречается только у особей женского пола. Об этом 26 июля сообщает журнал Naked Science.

Мышь (сс) Free-Photos

Опыты проводились на мышах, в мозгу которых были найдены клетки, активизирующиеся при участии гормона окситоцина. Этот гормон также называют «гормоном любви», он регулирует поведение, в том числе и материнский инстинкт. Было установлено, что у мышей-самцов такие клетки, реагирующие на окситоцин, отсутствуют. Предположение о том, что именно этот участок отвечает за материнское поведение, подтверждается ещё и тем, что клетки становятся чувствительными к окситоцину в присутствии женского полового гормона эстрогена. Исследователи считают, что аналогичным образом мозг устроен у всех млекопитающих, обладающих материнским инстинктом, не исключая человека.

Отмечается, что открытие американских учёных поможет создать новые методы лечения послеродовой депрессии, которой болеют от 10 до 20 процентов рожениц. Уже установлено, что у таких женщин снижена восприимчивость к окситоцину. Теперь учёным известен участок мозга, на который надо направить лечение.

Напомним, ранее ИА REGNUMписало, что впервые в истории Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат, предназначенный для лечения послеродовой депрессии. Цена препарата составит в районе $20 000-$35 000 за курс, стоимость флакона составит от $7450.

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