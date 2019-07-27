Токио, , 11:37 — REGNUM

Неудачный запуск космической ракеты МОМО-4 провела японская компания Interstellar Technologies. Об этом 27 июля сообщается на сайте компании, которая вела трансляцию запуска в прямом эфире.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Старт ракеты прошёл в штатном режиме, однако через некоторое время после старта в бортовом компьютере ракеты произошёл сбой, из-за чего был отключён двигатель. Ракета упала в океан.

Отметим, что эта попытка запуска стала для ракеты МОМО-4 уже четвертой. Их них только один раз удалось благополучно вывести в открытый космос.

Первые два испытательных запуска в 2017 и 2018 годах закончились неудачей. В мае 2019 года был произведён удачный пуск.

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