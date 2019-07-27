Окленд, Новая Зеландия, , 11:15 — REGNUM

Учёные из Новой Зеландии обнаружили пень, который питается за счёт соединения корнями с другими деревьями. Об этом сообщается в журнале iScience.

Учёные на примере деревьев каури описали систему «растущие деревья — пень».

Отмечается, что растущие деревья и пень соединились в единую корневую систему. Благодаря этому питательные вещества и вода поступают как к деревьям, так и к живому пню.

Исследователи пришли к выводу, что корни деревьев и пня где-то привились друг на друга. Причём это могло произойти тогда, когда вместо пня ещё росло дерево.

Читайте также: Учёные пролили свет на процесс «одомашнивания» яблони