Окленд, Новая Зеландия, 27 июля 2019, 11:15 — REGNUM
Учёные из Новой Зеландии обнаружили пень, который питается за счёт соединения корнями с другими деревьями. Об этом сообщается в журнале iScience.
Учёные на примере деревьев каури описали систему «растущие деревья — пень».
Отмечается, что растущие деревья и пень соединились в единую корневую систему. Благодаря этому питательные вещества и вода поступают как к деревьям, так и к живому пню.
Исследователи пришли к выводу, что корни деревьев и пня где-то привились друг на друга. Причём это могло произойти тогда, когда вместо пня ещё росло дерево.
Читайте также: Учёные пролили свет на процесс «одомашнивания» яблони